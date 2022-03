Non il modo migliore di presentarsi al pubblico per il Samsung Galaxy S22. Sto parlando del problema che ha in parte limitato le prestazioni dello smartphone in determinate condizioni di utilizzo. A prescindere dall’origine del problema, sappiamo ormai che la questione sia superata. Tutto merito di un aggiornamento tempestivo per la serie appena commercializzata, che abbiamo trattato anche sul nostro magazine in questi giorni, con la quale il produttore coreano non si è ancora messo alle spalle tutte le polemiche.

Le ultime indicazioni sul problema che ha limitato le prestazioni del Samsung Galaxy S22

Cosa sappiamo allo stato attuale del problema che ha limitato non poco le prestazioni generali del Samsung Galaxy S22? In primo luogo, il bug è stato confermato dall’azienda. Dettaglio non di poco conto in un contesto del genere. A tal proposito, è interessante sottolineare che il CEO di Samsung DX, vale a dire JH Han, in queste si sia scusato in modo chiaro ed evidente con gli azionisti per il problema che ha genato la limitazione dell’app GOS.

Come riporta SamMobile, però, ci sono stati chiarimenti importanti in merito. Ad esempio, si sottolinea che GOS sia stato creato per migliorare le prestazioni dei Samsung Galaxy S22 e non di certo per far calare le performance o i costi di produzione. Nel tentativo di gettare acqua sul fuoco, Samsung ha risposto dicendo che GOS limita solo le prestazioni dei giochi e impedisce ai dispositivi Galaxy di surriscaldarsi.

Il problema vero, però, consisteva nel fatto che gli utenti non potessero disabilitare GOS e godersi il proprio device al 100%. Anomalia forse risolta con un aggiornamento, la cui distribuzione è iniziata di recente. Staremo a vedere se le autorità approcceranno o meno questa vicenda, in seguito alle discussioni recenti in Italia.

