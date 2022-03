Lo Xiaomi 12 Lite verrà presto o tardi ufficializzato, come dimostra anche il suo passaggio nel database IMEI, che ne ha confermato tutte le specifiche tecniche. Come riportato da ‘xiaomiui.net‘, il device sarà caratterizzato dal codice modello ‘2203129G’, e data per buona la scheda tecnica fin qui stilata per il telefono in questione.

Lo Xiaomi 12 Lite sarà caratterizzato da uno schermo OLED curvo da 6.55 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono disporrà anche di un lettore di impronte digitali collocato sotto il display (un’eventuale prima volta, questa, per un device della serie Note, visto che finora la tecnologia era stata implementata in maniera diversa, principalmente nel tasto di accensione/spegnimento). Lo Xiaomi 12 Lite potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm, più potente, anche se di poco, rispetto allo Snapdragon 778G montato sul modello precedente. Non mancheranno a bordo uno speaker stereo ed una tripla fotocamera posteriore dotata di un sensore principale da 64MP (Samsung ISOCELL GW3), un sensore ultra-grandangolare ed un sensore macro (le ottiche, però, non dovrebbero risultare stabilizzate, cosa che potrebbe far storcere il naso a più di qualche utente, anche se è ancora tutto da vedere).

Lo Xiaomi 12 Lite sarà equipaggiato con MIUI 13 basata su Android 12 pronta all’uso. Non sappiamo dirvi quando il device verrà commercializzato, né tanto meno a che prezzo (godiamoci, nel frattempo, gli Xiaomi 12, in presentazione or ora). In tutta sincerità, il device, così com’è stato sopra inquadrato, potrebbe interessarvi o pensate di puntare su qualche altra proposta? Fatecelo sapere. Nel frattempo, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

