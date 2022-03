Sta per nascere una nuova coppia in NCIS 19? L’ipotesi si fa strada dopo l’episodio 15 trasmesso questa settimana da CBS negli Stati Uniti, ancora inedito in Italia. La serie è attualmente in programmazione su Rai2 ogni venerdì in prima serata e ha raggiunto l’episodio 4, quello dell’addio a Gibbs.

L’idea di una potenziale nuova coppia in NCIS 19 è stata suggerita dall’episodio Thick as Thieves, durante il quale Jessica Knight (Katrina Law, new entry apparsa dalla stagione 18) rivela di aver bisogno di un accompagnatore per il matrimonio di sua cugina, onde evitare di finire al tavolo dei bambini o dover giustificare il fatto di non avere un compagno. Le cose si fanno più complicate e imbarazzanti quando nessuno dei membri del team si rivela disponibile a farle da cavaliere: con le motivazioni più disparate, nessuno si offre di accompagnarla alle nozze. Finché Torres le suggerisce di invitare Palmer: quest’ultimo, nonostante i suoi impegni da nerd, accetta di fare da “più uno” per la collega.

A suggerire la nascita di una nuova coppia in NCIS 19 è il finale dell’episodio, che vede Knight e Palmer vestiti di tutto punto per andare al matrimonio: visibilmente emozionati e prodighi di complimenti l’uno verso l’altra, sono chiaramente imbarazzati dal fatto di vivere una sorta di primo appuntamento, visto che entrambi non hanno avuto frequentazioni per molto tempo. Nonostante entrambi abbiano precisato la natura amichevole dell’uscita, i loro colleghi non esitano a guardarli come una potenziale coppia, compiaciuti del fatto di aver favorito questo insospettabile match (Torres osserva che sembrano davvero una coppietta, spalleggiato da McGee).

There's an all-new episode of #NCIS TONIGHT, and the team is all dressed up for the occasion. Tune in at 9/8c. pic.twitter.com/OgZLINdlim — NCIS (@NCIS_CBS) March 14, 2022

Se davvero nascerà una nuova coppia in NCIS 19 lo dirà soltanto il resto della stagione: questa trovata potrebbe essere uno dei modi con cui gli sceneggiatori provano a scuotere la trama dopo l’addio a Gibbs e l’uscita di scena del protagonista storico della serie Mark Harmon.

