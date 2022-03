Un unico concerto di Elodie a Milano nel 2022 recupererà tutti gli spettacoli precedentemente comunicati e rimandati a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19.

Elodie non si è potuta esibire in concerto e ha posticipato più volte gli appuntamenti della tournée This Is Elodie che si sarebbero dovuti tenere negli scorsi anni.

Adesso che, finalmente, i live ripartono, la cantante comunica un unico appuntamento attraverso il quale recupererà tutti gli eventi precedente annunciati.

La data è quella del 26 giugno al Circolo Magnolia di Segrate, Milano.

Tutti i possessori dei biglietti del tour This Is Elodie potranno partecipare al concerto di Elodie a Milano nel 2022 senza costi aggiuntivi o cambi ticket.

Sui social, però, è polemica. Il motivo è presto detto: chi ha acquistato biglietti per concerti previsti in città molto lontane da Milano, potrebbe non riuscire a partecipare all’evento, ed è proprio questo il caso di molti. Non tutti infatti hanno la possibilità di viaggiare nel periodo comunicato da Elodie per il recupero dei concerti, ovvero per partecipare allo show del 26 giugno.

Cosa può fare chi non riesce a prendere parte allo spettacolo di Elodie a Milano nel 2022? Chiedere il rimborso integrale dei biglietti già in suo possesso.



Nel caso si fosse impossibilitati a recarsi al Circolo Magnolia nella data indicata, infatti, tutti coloro in possesso dei biglietti per le altre date del tour possono chiedere il rimborso fino al 10 aprile su www.rimborso.info.

Il rimborso potrà essere usufruito attraverso l’emissione di un voucher utile ad un nuovo acquisto oppure attraverso un rimborso in denaro che prevede il riaccredito sullo strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto originario o per mezzo di un bonifico bancario.

In alternativa, è possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti tra fan.