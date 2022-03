Non sono isolati i casi coi quali si segnalano problemi relativi al simulatore Edises, in relazione a coloro che intendono procedere con test per il concorso ordinario a scuola. Un disagio non di poco conto per il pubblico, soprattutto considerando il particolare momento storico che stiamo vivendo. A distanza di anni dal nostro ultimo articolo parzialmente a tema, dunque, bisogna analizzare più da vicino un crash che al momento non ha una spiegazione ufficiale a quanto pare.

Cosa sappiamo al momento sui problemi con simulatore Edises per concorso ordinario

Quali sono le informazioni che sono venute a galla oggi 15 marzo, in merito ai problemi con simulatore Edises per coloro che a breve dovranno fare i conti con il concorso ordinario? In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff, vi confermo che in tanti stanno riscontrando difficoltà in fase di accesso alla piattaforma. Alla luce del particolare periodo che stiamo vivendo, è probabile che i server riscontrino difficoltà con le numerose richieste giunte in contemporanea.

Ai diversi post di utenti che segnalano problemi con il simulatore Edises, in relazione alle persone che si apprestano ad affrontare un concorso ordinario per la scuola, seguono commenti abbastanza chiari sotto questo punto di vista: “Stesso problema anche per me. Da questa mattina non mi fa accedere alla simulazione dei quiz“.

Come accennato in precedenza, al momento non abbiamo riscontri diretti ed ufficiali da parte del team per contestualizzare al meglio i problemi con simulatore Edises riportati oggi 15 marzo. Qualora dovessero venire a galla ulteriori dettagli, attraverso comunicazioni o riscontri degli utenti, torneremo sicuramente su un argomento che sta a cuore a coloro che dovranno destreggiarsi a breve nel concorso ordinario. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo.

