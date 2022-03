Ci sono da registrare purtroppo dei problemi Fastweb in questo martedì 15 marzo: non funziona a tutti la rete dell’operatore, in particolare quella relativa alla linea fissa di casa e non quella mobile ma, almeno per il momento, non possiamo parlare di vero e proprio down diffuso.

La situazione odierna è ben fotografata dal portale Downdetector che mostra un primo picco di un centinaio di segnalazioni di problemi Fastweb alle ore 12:30 di quest’oggi. Va anche detto che proprio anche nella notte scorsa si sono registrate diverse difficoltà per alcuni clienti, rientrate tuttavia con l’inizio del nuovo giorno. Potrebbe darsi dunque che le due casistiche siano tra loro collegate: in molti lamentano, in realtà, la possibilità di connettersi alla rete da un dispositivo, ma di fatto l’assenza di segnale internet utile per navigare e accedere a qualsiasi servizio online.

Per ottenere la giusta assistenza per i problemi Fastweb si potrà chiamare il numero del servizio clienti dell’operatore 192 193 (naturalmente la chiamata è gratuita da rete Fastweb (sia rete fissa che mobile).Si potrà ricevere supporto anche attraverso la pagina ufficiale Facebook Fastweb ma anche il profilo Twitter dedicato Fastweb Help. Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono pervenute note da parte dell’operatore che spieghino il perché delle anomalie in corso, tanto più se riferite solo ad un certo numero di utenti e non alla loro totalità.

Aggiornamento 13:00 – Le difficoltà dei clienti dell’operatore continuano ad essere incentrate sui problemi di rete e dunque sulla navigazione. Si conferma la natura di nicchia del disservizio con un centinaio di segnalazioni costanti delle anomalie, sempre indicate dal sito Downdetector. Ancora, gli errori di connessione continuano a riguardare le linee fisse ma non quelle mobili sul nostro territorio nazionale: non c’è una specifica area geografica in cui si sarebbero manifestati più problemi rispetto ad altre.

