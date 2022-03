Sta circolando e non poco sui telefoni di tanti italiani un nuovo SMS Ministero della Salute con i riferimenti alla certificazione verde clonata e dunque da verificare. Il messaggio, a tutti gli effetti, sembra ufficiale perché scritto senza errori ortografici e con un mittente “Min Salute” che non lascia particolare spazio a dubbi. Eppure, siamo al cospetto di una trappola che malintenzionati del web hanno ordito per ignare vittime, magari allarmate proprio dalla comunicazione,

Il testo dell’ultimo dei finti SMS Ministero della Salute è quello visibile nella foto di apertura articolo. La nota non è dissimile da quelle ufficiali che comunicano la disponibilità di un nuovo green pass dopo una dose di vaccino, la guarigione dalla malattia o ancora un tampone negativo. Per questo motivo potrebbe davvero trarre molto in inganno e condurre l’ignara vittima a cliccare sul collegamento interno al messaggio.

Quali rischi si corrono cadendo nella trappola e visitando il collegamento presente nell’ultimo SMS Ministero Salute? Naturalmente il link non condurrà ad alcun portale ufficiale governativo, semmai (in questo caso) il suo clone quasi perfetto. Sulle pagine solo all’apparenza istituzionali verranno richiesti preziosissimi dati personali come quelli relativi al codice fiscale e alla tessera sanitaria, numero di telefono, esattamente come accadrebbe sul vero portale del Ministero della Salute. Solo che in quest’ultimo caso i dati forniti andrebbero a finire in pessime mani, per arricchire database non autorizzati e pronti ad essere sfruttati per phishing, truffe e raggiri di vario tipo.

Né in questa occasione, né in altre bisognerebbe dunque dare peso ad un SMS Ministero della Salute con questo tipo di informazioni. Proprio le autorità non hanno mai spedito comunicazioni per avvisare di clonazioni di green pass, tanto più chiedendo di verificare la situazione attraverso un link. Ignorando la nota e non compiendo alcuna azione si starà decisamente al sicuro

