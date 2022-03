Apple ha sorpreso tutti e nella serata di lunedì ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento iOS 15.4. Contrariamente a quanto venuto a galla con le previsioni del weekend, quando gli addetti ai lavori avevano anticipato che con ogni probabilità avremmo toccato con mano il pacchetto software solo venerdì (in concomitanza con l’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone SE di terza generazione), la mela morsicata ha deciso di anticipare tutto e tutti. Proviamo ad analizzare più da vicino le principali novità assicurate al pubblico dopo l’uscita.

Tutte le novità dell’aggiornamento iOS 15.4: tra Face ID con mascherina e green pass

Andiamo con ordine, analizzando gli aspetti più delicati connessi all’aggiornamento iOS 15.4. La questione più importante relativa al pacchetto software si focalizza indubbiamente sulla possibilità di sbloccare lo schermo del proprio iPhone, pur utilizzando una mascherina. Dettaglio non di poco conto, visto che l’emergenza Covid non è ancora superata del tutto. Al momento non si riscontrano particolari problemi ed anomalie con la funzione.

Con l’aggiornamento iOS 15.4, poi, occhio anche alla svolta sul versante faccine. Già, perché attraverso l’arrivo sulla scena di Emoji 14, potremo toccare con mano qualcosa come 37 emoji e 75 aggiunte di tonalità della pelle per un totale di 112 nuove “figure” nel nostro database.

Buone notizie anche sul fronte green pass, visto che ora le informazioni “cliniche” saranno verificabili in modo più semplice e diretto tramite il proprio iPhone. Sostanzialmente, l’aggiornamento iOS 15.4 ha il merito di supportare l’aggiunta del certificato COVID digitale richiesto all’interno dell’UE, in relazione alle app Salute e Wallet. In questo modo, tutti coloro che si trovano all’interno dell’UE potranno avere facile accesso al documento in questione.

Quanto agli SOS, con l’aggiornamento iOS 15.4 potremo avviare una chiamata di emergenza rapidamente, tenendo premuti il pulsante laterale destro e quello del volume (basso) finché non inizia un conto alla rovescia.

