Manuel Bortuzzo canta Ultimo per Lulù Selassiè alla finale del Grande Fratello Vip 2022 e in diretta su Canale 5. Una pioggia di lacrime e di baci sulla coppia che si è formata nella casa più spiata d’Italia e una grande sorpresa: andranno a vivere insieme.

Con il televoto ancora aperto, Alfonso Signorini si collega con la casa dei Vipponi e invita Lulù Selassiè a prepararsi per uscire. Per lei è prevista una sorpresa. Pochi i dettagli svelati dal conduttore dell’edizione 2022 del Grande Fratello Vip: Lulù sale in auto verso una meta sconosciuta e, solo giunta a destinazione, pochi metri più in là, scopre cosa il Grande Fratello le ha regalato.

Pochi minuti prima di scoprire il verdetto del televoto, Lulù ha ricevuto un regalo romantico da parte del suo fidanzato, conosciuto proprio nella casa del GF Vip 2022. Quando l’automobile si ferma, la Selassiè scorge dal finestrino Manuel Bortuzzo al pianoforte, pronto ad esibirsi per lei sulle note di una canzone che ha fatto da colonna sonora alla loro storia d’amore.

Manuel Bortuzzo canta Ultimo per Lulù Selassiè e la canzone che sceglie è una delle più recenti pubblicate dal cantautore romano, uno di quelle entrate nel cuore dei fan sin dal primo istante. Su Canale 5 risuona 22 Settembre in un inedito duetto che vede la voce di Lulù Selassiè aggiungersi a quella di Manuel Bortuzzo, ex concorrente della Casa del GF Vip.

La storia d’amore tra Lulù e Manuel è nata e si è sviluppata proprio tra le mura della casa di Canale 5 ma proseguirà sicuramente oltre. I due hanno condiviso già alcuni progetti di vita: andranno a vivere insieme e progettano di mettere su una famiglia. Il loro sogno? Avere dei figli.

Per Lulù la vittoria al GF Vip è stata solo un miraggio: a trionfare è stata la sorella, Jessica.