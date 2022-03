Sono state ufficialmente formate le squadre del serale di Amici 2022: tre i gruppi composti da Maria De Filippi nell’ultimo appuntamento speciale pomeridiano della domenica.

Alla guida delle tre squadre, sono confermati i docenti di canto e di ballo della scuola di Amici. Nessuna guida esterna, per il momento, è prevista nella fase conclusiva del programma.

Alla guida delle tre squadre c’è una coppia di docenti ciascuna, un prof rappresentante della categorie ballo e uno rappresentante della categoria canto. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro guidano la prima squadra, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guidano la seconda squadra, Veronica Peparini e Anna Pettinelli guidano la terza squadra.

Le squadre del serale di Amici 2022

LORELLA CUCCARINI E RAIMONDO TODARO

Nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vedremo gareggiare i seguenti talenti: i ballerini Serena, Christian e Nunzio e i cantanti Sissi, Alex e Aisha.

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI

Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vedremo i ballerini Carola, Leonardo e Michele e i cantanti Lda, Gio Montana, Luigi e Calma.

VERONICA PEPARINI E ANNA PETTINELLI

La terza squadra è quella guidata dai docenti Veronica Peparini e Anna Pettinelli. In questo team vedremo in garai ballerini Dario, John Erik e Alice e i cantanti Crytical e Albe.

Quando inizia il serale di Amici 2022

Mancano ormai solo pochi giorni all’avvio del serale di Amici 2022. La data del primo appuntamento è quella del 19 marzo. La fase conclusiva del Talent show di Maria De Filippi resta infatti confermato al sabato sera Mediaset e prende il posto di C’è Posta Per Te, appena giunto alla conclusione.

La giuria del serale di Amici 2022 è già stata anticipata in rete. Saranno tre i giudici chiamati da Maria per commentare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini e per votarle nel corso delle diverse puntate. Scopri la giuria di Amici 2022.