Uno degli ortaggi tipici della cucina italiana, che nei mesi estivi è una presenza fissa nei menu dei ristoranti della cucina tradizionali, la melanzana è un alimento tanto sano quanto gustoso.



Innanzitutto la melanzana è tra i prodotti dell’orto uno dei meno calorici. Con 100 grammi l’apporto energetico all’organismo è di appena 25 calorie. Questo perché è formata per il 90% da acqua.

Le melanzane contengono Vitamina C, sono prive di colesterolo naturale e ricche di potassio e sodio. Basso anche l’indice glicemico. Nonostante il basso apporto calorico la melanzana conferisce un senso di sazietà, il che la rende particolarmente adatta in una dieta dimagrante.

La buccia della melanzana è invece un ottimo alleato per chi soffre di stitichezza. Essendo notoriamente poco digeribile, la buccia della melanzana aumenta il transito intestinale e l’idratazione del colon.

La melanzana ha anche una buona azione antiossidante e antitumorale, dal momento che favorisce la chelazione del ferro e l’apporto di acidi essenziali a consentire il corretto funzionamento cellulare.

La melanzana, essendo un prodotto appartenente alla famiglia delle solanacee, contiene una sostanza chiamata solanina (come le patate) che, assunta in dosi consistenti è tossica per l’organismo. Non c’è però da preoccuparsi perché la tossicità della melanzana si azzera completamente con la cottura e, per correre dei rischi, se ne dovrebbe ingerire circa un chilo e mezzo crudo.