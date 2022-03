Kiernan Shipka torna protagonista di una serie tv dopo la fine de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. L’attrice affianca Diane Kruger nel remake thriller de Il Prezzo di Hollywood, film del ’94 che vedeva Frank Whaley nei panni di un neolaureato di cinema che decide di vendicarsi del suo viscido capo, interpretato da Kevin Spacey.

La trama di Swimming with Sharks, questo il titolo della serie tv (e quello del film originale) resta più o meno la stessa, ed esplora il lato dark e insidioso dell’industria cinematografica di Hollywood. Kiernan Shipka interpreta una stagista/assistente appena assunta, Lou, che cercherà di cambiare le regole e scavalcare il suo capo, Joyce, interpretata da Diane Kruger. Nel trailer della serie tv, in apparenza Lou è una ragazza mite che fa di tutto per accontentare la sua superiore. Poi la storia cambia tono ed evidenzia cosa si è disposti a fare pur di ottenere ciò che si vuole.

Nel cast di Swimming with Sharks troviamo anche Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler e Gerardo Celasco.

Ecco la sinossi ufficiale di Swimming with Sharks :

Quando Lou Simms (Shipka) inizia il suo tirocinio alla Fountain Pictures, sembra un’ingenua nuova arrivata a Hollywood, sbalordita dal famigerato CEO dello studio, Joyce Holt (Kruger). In verità, Lou ha svolto ricerche approfondite su Joyce e avere questo tirocinio non è stato un caso. Man mano che l’ossessione di Lou cresce, farà di tutto per avvicinarsi al suo idolo.

La serie sarà diretta da Tucker Gates (The Morning Show, The Stand). Chris Cowles, Liz Destro, Stephen Israel, Jay Cohen e Dana Brunetti sono i produttori esecutivi. La serie è stata creata in collaborazione con Lionsgate Television.

Swimming with Sharks debutta su The Roku Channel il 15 aprile, mentre in Italia è ancora inedita. Di seguito potete dare un’occhiata al trailer in versione originale della serie: