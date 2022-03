Dopo 183 giorni Jessica Selassié vince il Grande Fratello Vip 2022 mettendo tutti d’accordo, o quasi. Chi ha apprezzato e sostenuto Lulù sperava nella vittoria della fatina ma le cose sono andate diversamente visto che la prima eliminata della lunga serata di ieri è stata proprio lei. Lulù non avrà vinto il Grande Fratello Vip 2022 ma ha portato a casa l’amore di Manuel Bortuzzo che ieri ha suonato per lei la loro canzone, 22 Settembre di Ultimo, invitandola poi a condividere con lui la loro casa.

A ruota l’ha seguita poi Delia Duran che si è dovuta scontrare proprio con Jessica per volere della sorte e, infine, Giucas Casella, uno dei più amati di questa edizione. Con il simpatico mago abbiamo riso tanto sia per il suo modo di fare ma anche per tutti gli scherzi che ha subito e ha saputo incassare. Per lui una tenera sorpresa da parte del figlio James che abbracciandolo si è detto orgoglioso di lui.

Il vincitore della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è Jessica. Dopo 183 giorni nella Casa, la principessa Selassié ha avuto la meglio sugli altri concorrenti, battendo in finale Davide con il 62% delle preferenze. La quarantanovesima e ultima puntata del reality ha regalato al pubblico grandi emozioni: Davide ha riabbracciato i genitori, Delia il marito Alex Belli e la mamma e Giucas il figlio James. Non è mancato il divertimento: le principesse si sono esibite in un brano di Selena Gomez, mentre sei ex inquiline hanno ballato sulle note di “Lady Marmalade”.

Non è mancato il confronto nemmeno per il terzo classificato, Barù, che si è scusato con Jessica per le sue parole delle scorse settimane incassando anche il perdono di Lulù che continua però a guardarlo con distacco.

L’uscita del nipote di Costantino della Gherardesca dalla casa lascia spazio allo scontro finale tra Jessica e Davide. Per un attimo l’attore sembrava destinato a diventare lui il vincitore di questa edizione ma poi, proprio per via della sua voglia di mettersi in mezzo all’amicizia speciale tra Barù e Jessica, le cose si sono complicate.

Anche sul podio Davide Silvestri è finito in mezzo piazzandosi secondo e lasciando lo scalino più alto a Jessica che vince il Grande Fratello Vip 2022 tra gli applausi di tutti e nessuna sorpresa.