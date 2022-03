Domani sera, mercoledì 16 marzo, alle ore 21.00 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium di Torino il Villarreal nel ritorno degli ottavi di Champions League. Nel match di andata, che si è tenuto in Spagna lo scorso 22 febbraio, i bianconeri hanno ottenuto un pareggio (1-1) grazie ad una prodezza al 1 di gioco di Dusan Vlahovic. Ricordiamo che da quest’anno i goal in trasferta non hanno più valenza doppia, dunque la Vecchia Signora, per poter accedere ai quarti di finale, dovrà obbligatoriamente vincere. Qualora la partita dovesse terminare di nuovo in pareggio, invece, si dovranno disputare i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attesissima gara e dove vederla in diretta TV e in streaming.

Andiamo subito al dunque: il match Juventus-Villarreal sarà visibile in diretta e in esclusiva TV su Amazon Prime Video, piattaforma di streaming on-demand del famoso colosso statunitense di e-commerce, che quest’anno ha acquisito la trasmissione della migliore partita del mercoledì di Champions League. La super sfida si potrà vedere su tutte le smart TV compatibili con l’app di Prime Video oppure, in alternativa, su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o dispositivi quali Google Chromecast, Roku, Apple TV e Amazon Firestick. Coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, potranno seguire la gara tramite l’apposita app che si trova su Sky Q e sui dispositivi mobili come tablet e smartphone oppure su pc e notebook.

In poche parole, tutti gli abbonati ad Amazon potranno vedere gratis Juventus-Villarreal. Di seguito le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (4-4-2) con: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri;

VILLARREAL (4-4-2) con: Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso. All. Emery.

Continua a leggere su optimagazine.com