Cast e personaggi di Studio Battaglia sono pronti a conquistare il pubblico di Rai1 a partire da oggi, 15 marzo, presentando lo studio di avvocati divorzisti tutto al femminile. Una madre, le sue figlie e un uomo che le ha lasciate anni fa, questo è l’incipit della fiction che in realtà è il remake di The Split, il legal drama inglese della BBC.

Scritta da Lisa Nur Sultan, la produzione Palomar con Tempesta, porterà al centro di tutto le dinamiche familiari e le relazioni sentimentali attraverso il punto di vista dell’avvocato divorzista. Quando conosceremo le protagoniste scopriremo che Anna Battaglia si sta apprestando a lasciare il prestigioso Studio Battaglia, fondato e gestito dalla madre Marina e in cui lavora anche la sorella Nina, per un incarico nello Studio Zander, dove ritrova un vecchio

flirt dei tempi dell’Università, Massimo.

"Quattro donne diverse, ognuna con la propria vita, unite da un passato che fa ancora male."#StudioBattaglia STASERA, #15marzo, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/HOA4ElrS8n — Rai1 (@RaiUno) March 15, 2022

A quei tempi Marina ha scelto Alberto, tuo attuale marito, ma il suo nuovo lavoro la spingerà a chiedersi se davvero quella fosse la scelta giusta specie quando il padre, trent’anni dopo, busserà alla sua porta e a quella di sua madre e sua sorella. il ritorno di Giorgio, il marito e padre che abbandonò tutte loro per inseguire un nuovo amore, cambierà le vite di tutti mettendo in discussione il loro presente e portando a galla uno spinoso passato.

Cast e personaggi di Studio Battaglia porteranno avanti un caso orizzontale, la separazione dei Parmegiani, e numerosi casi verticali che terranno il pubblico allo schermo per le prossime settimane. A prestare il volto ad Anna Battaglia sarà Barbara Babulova mentre la madre Marina avrà il volto e la forza di Lunetta Savino. Marina Occhionero è Viola Battaglia mentre Miriam Dalmazio presterà il volto a Nina Battaglia. La componente maschile sarà rappresentata da Giorgio Marchesi, alias Massimo Munari, Thomas Trabacchi nei panni di Alberto Casorati e Massimo Ghini in quelli di Massimo Battaglia, ex di Marina e padre delle sue figli.