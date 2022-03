Si intitolerà Borgen – Potere & Gloria, il revival di Borgen in arrivo su Netflix questa primavera: la serie è stata un grande successo tra il 2012 e il 2014 nei Paesi del Nord Europa e ora rinasce in questa nuova versione, dopo che lo streamer ne ha acquistato i diritti rinnovandola per una quarta stagione.

Borgen – Potere & Gloria debutterà in anteprima su Netflix il 14 aprile in Danimarca e in altri Paesi nordici, mentre arriverà il 2 giugno nel resto del mondo (Italia compresa). Diretto da Per Fly, il dramma politico riporta Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) nei panni dell’ex premier danese, ora appena nominata Ministro degli Affari Esteri: la sua carriera si complica quando una società di trivellazione scopre improvvisamente il petrolio in Groenlandia e l’evento scatena una lotta internazionale per il controllo dell’Artico.

Borgen – Potere & Gloria è dunque il naturale seguito della serie originale, che vedeva l’outsider Nyborg diventare inaspettatamente la prima donna premier di Danimarca, con tutto ciò che ne consegue in termini di lotta politica contro gli avversari, attacchi dalla propaganda mediatica e conflitti familiari derivanti dall’impegno richiesto dalla nuova carica.

Borgen – Potere & Gloria è ambientata ai giorni nostri e “affronta alcune delle più grandi questioni politiche del nostro tempo, nonché l’importanza del Regno danese nel mondo moderno, la battaglia delle superpotenze per il controllo dell’Artico e, non ultima, la crisi climatica”, fa sapere Netflix, annunciando le date d’uscita della nuova serie. La storyline principale è incentrata sulla lotta per il potere e in particolare “su ciò che il potere fa alle persone, sia a livello professionale che personale“, un classico dei political drama insomma. Ecco le prime immagini promozionali diffuse da Netflix.

Borgen – Potere & Gloria è “una continuazione autonoma delle precedenti stagioni di Borgen“, dunque secondo Netflix può essere vista senza conoscere la serie precedente oppure come sequel dell’originale. Ad ogni modo, le tre stagioni precedenti sono disponibili nel catalogo italiano dello streamer.

