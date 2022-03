L’eredità dei Crawley si amplia col primo podcast di Downton Abbey, un nuovo format dedicato alla pluripremiata serie di Julian Fellowes che esce proprio mentre i protagonisti stanno per tornare al cinema col secondo film sequel del dramma televisivo. Si intitola Downton Abbey: The Official Podcast, il progetto audio che ripercorrerà le sei stagioni della serie e ne svelerà alcuni retroscena, con la partecipazione del cast, dello showrunner e di alcune personalità del cast tecnico che ne hanno decretato il successo internazionale.

Il podcast di Downton Abbey sarà condotto dall’editrice dei premi Rotten Tomatoes Jacqueline Coley e dalla speaker radiofonica e presentatrice televisiva inglese Anita Rani: le puntate ripercorreranno ogni episodio del celebre period drama di ITV, rievocando la trama e i dettagli delle vite dei protagonisti, ovvero l’aristocratica famiglia Crawley e il loro staff di domestici nella tenuta omonima durante gli anni ’10 e ’20 del Novecento.

Le conduttrici del podcast di Downton Abbey intervisteranno membri del team creativo della serie, a cominciare dal suo creatore e sceneggiatore Julian Fellowes che apparirà già nell’episodio inaugurale. Altri ospiti seguiranno nelle settimane successive: tra i nomi già annunciati ci sono i membri del cast Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Allen Leech, Elizabeth McGovern, Lesley Nicol, Penelope Wilton e Michael Fox. Atteso anche Dominic West, new entry del secondo film della saga in arrivo nei cinema (nonché futuro principe Carlo in The Crown 5 e 6). Inoltre sono previste interviste ai produttori Gareth Neame e Liz Trubridge, al consulente storico Alastair Bruce, alla costumista Anna Mary Scott Robbins, allo scenografo Donal Woods, al direttore del casting Jill Trevellick e al regista Simon Curtis (dietro la macchina da presa anche per il film di prossima uscita Downton Abbey: Una Nuova Era).

Il podcast di Downton Abbey sarà un appuntamento settimanale, con lo scopo di rivelare aneddoti e segreti dietro le quinte dell’amata serie. Il primo episodio è già disponibile su Spotify e la tempistica non è certo casuale: Focus Features, casa di produzione della serie e dei due film successivi, lo ha lanciato nell’ambito della più generale promozione per l’uscita del film Downton Abbey: Una Nuova Era. Proprio in vista di questo appuntamento, il podcast si apre con un approfondimento esclusivo su Una Nuova Era: il film esce nel Regno Unito il 29 aprile, negli Stati Uniti il 20 maggio e in Italia il 28 aprile, distribuito da Universal.