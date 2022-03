Terzo appuntamento con Vostro Onore il 14 marzo su Rai1, il thriller legale con Stefano Accorsi, Barbara Ronchi e Francesco Colella, diretto da Alessandro Casale. Si tratta della penultima puntata di questo dramma ambientato nella Milano contemporanea, nel Tribunale in cui opera il protagonista, il giudice in corsa per la Presidenza Vittorio Pagani, impersonato da Accorsi.

Gli episodi di Vostro Onore il 14 marzo su Rai1, in prima tv dalle 21.15, vedono emergere ulteriori complicazioni nel folle e intricato piano di depistaggio che il giudice ha messo in piedi per salvare il figlio Matteo da un pericoloso clan, dopo che il ragazzo ha investito e lasciato in strada un membro dell’organizzazione (qui la nostra recensione).

Nel primo episodio di Vostro Onore il 14 marzo su Rai1, Ludovica scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo era stato chiamato da Salvatore, mentre Matteo intuisce che Camilla potrebbe involontariamente essere una testimone della sua colpevolezza. Intanto Salvatore arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, così da guadagnare punti agli occhi dei colleghi, mentre Vittorio torna da Ludovica e si lascia andare con lei. L’esistenza di un secondo telefono di Nino, scoperta da Sara, smentirebbe la versione dei fatti raccontata finora. Ma Filippo trova il modo per costringere Salvatore a un incontro serrato.

Nel secondo episodio di Vostro Onore il 14 marzo su Rai1, Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte e quest’ultimo, ormai alle strette, fa sparire le sue tracce. Vittorio e Matteo intanto si sono riavvicinati nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Ma per il giudice non è ancora finita: Vittorio nasconde Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago. La svolta arriva quando Ludovica scopre casualmente da Anita una prova che scagionerebbe totalmente Nino: quando però ne parla a Vittorio, il giudice crolla e le confessa tutto quanto accaduto fino ad allora. Intanto, recatosi in ospedale per visitare Chiara ricoverata dopo un malore, Matteo si avvicina al letto della sua vittima, Diego Silva.

Il terzo appuntamento con Vostro Onore il 14 marzo su Rai1 apre la strada al finale di stagione, che andrà in onda il 21 marzo. Non è ancora chiaro se la serie avrà anche una seconda stagione, che invece esiste già per il remake americano di Kvodo, la seri israeliana da cui è tratto il format: Your Honor, con Bryan Cranston, è stata infatti rinnovata per una nuova stagione.

