La questione relativa al rimborso chilometrico ACI 2022 coinvolge un numero di italiani superiore a quello che si potrebbe immaginare. Un argomento da analizzare con grande attenzione, stando a quanto raccolto in questi giorni per tutti coloro che sono soliti monitorare tematiche. Dunque, riavere del denaro non riguarda solo gli abbonamenti ad operatori o ad altri servizi, come abbiamo avuto modo di constatare proprio in queste settimane con un altro articolo, al punto da affrontare la vicenda oggi 14 marzo.

Dettagli sul rimborso chilometrico ACI 2022: tabella aggiornata in Italia

Analizzare più da vicino il discorso relativo al rimborso chilometrico ACI 2022, evidentemente, vuol dire soffermarsi senza troppi giri di parole su una tabella che viene aggiornata di anno in anno. Quella che possiamo ritenere attualmente valida, come sempre, deve partire da una considerazione alla base di tutto. In rete, infatti, troverete liste e valori di riferimento, a seconda della categoria alla quale appartiene il vostro mezzo. Questo il riepilogo:

Cominciamo coi vari autoveicoli a benzina che attualmente sono in produzione, autoveicoli che in questa fase sono in produzione tra quelli a gasolio, autoveicoli alimentati a benzina e a GPL, oltre a quelli a GPL e metano, autoveicoli ibridi o a benzina e quelli ibridi o a gasolio. Si passa, poi, alla tabella riguardante gli autoveicoli elettrici e quelli ibridi plug-in che risultano ad oggi in produzione, fino ad arrivare agli autoveicoli a benzina fuori produzione e agli autoveicoli a gasolio che risultano allo stato attuale fuori produzione.

La questione relativa al rimborso chilometrico ACI 2022 si chiude poi con la cosiddetta integrazione degli autoveicoli a gasoli che risultano fuori produzione, con gli autoveicoli a benzina o GPL e benzina o metano fuori produzione, quelli a gasolio fuori produzione, chiudendo con autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in fuori produzione, motoveicoli ed autocaravan.

