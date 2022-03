SOUL SIX w/ NINO BUONOCORE

Durante le mie dirette di WE HAVE A DREAM mi sono collegato con questi artisti:

Nel trentennale della sua uscita, i Soul Six fanno propria “Scrivimi”, una delle poesie musicali più intense della storia della Canzone Italiana. E lo fanno con l’intensità, l’originalità e l’identità espressiva che ormai li contraddistingue come una delle realtà musicali più interessanti degli ultimi anni.

Dopo le straordinarie reinterpretazioni di Laura Pausini, Mango, Fabio Concato, Bruno Lauzi e Anna Oxa, e versioni in spagnolo e portoghese, arriva la nuova versione firmata dai Soul Six e che coinvolge lo stesso Nino Buonocore nella celebrazione del trentennale di questo classico della canzone italiana.

“Quando mi è stato proposto questo progetto ne ho subito apprezzato l’originalità” – dichiara Nino Buonocore. “Tra le tante versioni di “Scrivimi” credo sia la più particolare. Non è facile “trattare” una canzone di successo sebbene conti già decine di versioni. I Soul Six credo siano riusciti a renderla unica tra le tante, donandole tanta freschezza e gioia, pur conferendole tanta eleganza. Grazie Soul Six!“

Attivi da 15 anni sulla scena soul e pop, i Soul Six si sono ormai affermati come una delle più significative e poliedriche band vocali campane, soprattutto per la loro capacità di rinnovarsi, di attraversare con disinvoltura una molteplicità di generi musicali. La formazione attuale dei Soul Six comprende Giusy Visconto, Carmine Granato, Angela Ruscio, Sarah Adamo e Gianluca Marrazzo.

I Soul Six hanno al loro attivo 4 singoli ed un disco (Sacro Profano) una intensa attività live tra teatri, club e Festival:

Fondazione Ravello Festival, Amalfi in Jazz, Okdoria Fest, Summertime Jazz Festival, Tirreno Festival, Calici di Stelle, Luci in Jazz, Ottaviano Food Festival, VivaCultura, Giffoni Jazz Festival. Hanno condiviso il palco con Tullio de Piscopo, Stefano di Battista, James Senese, Valerio Scanu, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello. Con Senese sono protagonisti del docufilm “Animasona”, uno special sul live in cui lo storico frontman dei Napoli Centrale ha sperimentato per la prima volta una trasposizione dei suoi brani per gruppo vocale.

Roberto Rondelli detto Bobo, cantautore, poeta, attore e performer, nasce il 18 marzo 1963 a Livorno, città che ispira da sempre la sua carriera artistica. Forma nei primi anni 90 gli Ottavo Padiglione, band che riscuote successo anche al di fuori della Toscana soprattutto grazie ai testi di Rondelli, introspettivi ed ironici, specchio di una cultura, quella toscana, che racchiude un modo di essere, cinico e spassionato. Il risultato è il singolo intitolato “Ho Picchiato La Testa” che impazza nelle radio e vende ben 30.000 copie.

Molte sono le collaborazioni di Bobo anche con il cinema e la tv: si occupa di colonne sonore di film quali Sud Side Stori di Roberta Torre di cui è il protagonista, e Andata e Ritorno di Alessandro Paci. Nel maggio 2009 anche il road-movie “L’uomo che aveva picchiato la testa” che il regista Paolo Virzì dedica a Bobo, che ne è attore protagonista e 6 anni dopo appare come attore nel film di Paolo Virzì “La pazza gioia”, interpretando il ruolo di Renato Corsi.

Il primo singolo tratto dal nuovo album “Cuore Libero” è stato “Sabrina” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in programmazione radiofonica.

“Il cortile era in comune con altri palazzi e, senza troppe auto, ci permetteva di giocare con nuovi amici e finalmente anche con qualche amica.

Tra tutte, Sabrina. Bellissima, riccioli biondi, occhi di un verde mai più rivisto, con una cicatrice sul mento che la faceva pirata. Tutti i ragazzini le andavano dietro, sia maschi che femmine. Era anche molto dispettosa, Sabrina, ma portava sempre buon umore.”

Dal racconto Sabrina contenuto nel libro di Bobo Rondelli Cos’hai da Guardare pubblicato da Mondadori nel 2019.

Le copie di “Cuore Libero” in vinile acquistate online a questa pagina saranno autografate da Bobo: http://bit.ly/CuoreLibero

Musicista polistrumentista, autore e compositore, diplomato al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli in Musica Elettronica e Nuove Tecnologie si mette alla prova proponendo un pop di qualità dal sapore lo-fi che rimanda a a tutto il filone indie italiano e straniero.

Selezionato al resetfestival 2020 tra i progetti più interessanti del panorama italiano. Nella musica di Stefanelli si sentono convergere tutte le sue anime di in un unico universo fatto di Detune, Chorus, di musica elettronica e passione per Peter Hook (bassista e cofondatore dei Joy Division e New Order) ed il mondo del sample drum.

Il 16 Aprile 2021 pubblica No Coffee, il suo primo ep. Stefanelli, classe 1990, inizia il percorso musicale all’interno dei Kafka Sulla Spiaggia, giovane band energica dal sound fresco che vanta, dal 2013 al 2019, 3 dischi all’attivo (2 album e 1 ep) licenziati dalla Octopus Records di Giuseppe Fontanella (24GRANA).



La band viene annunciata tra i finalisti del concorso nazionale Premio De Andrè per l’edizione del 2018 con il brano Keysha.

Dal 2019 è il bassista della band Blindur, label La Tempesta Dischi, con la quale prende parte ad un importante tour nazionale di presentazione del lavoro discografico”a”(2019). Inoltre pubblica nel 2020, con la stessa formazione, l’ep dal titolo 3000remiX e successivamente l’ep Il punto di rottura.

La band è vincitrice di Musicultura 2020 aggiudicandosi il premio AFI e il premio della Critica.

