Siamo destinati a settimane di discussioni, a proposito della scheda tecnica degli iPhone 14 che toccheremo con mano nei prossimi mesi. Già, perché dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, questo lunedì bisogna fare alcune considerazioni sui processori tutt’altro che scontate, visto lo storico di Apple. Vediamo come stanno le cose, in base alle informazioni che sono venute a galla per coloro che seguono da vicino le vicende della mela morsicata. Il focus, quest’oggi, cade sul processore.

Cosa sappiamo su scheda tecnica e processore dell’iPhone 14

Quali sono le indicazioni venute a galla finora a proposito dell’iPhone 14? La fonte finita sotto la luce dei riflettori oggi 14 marzo è autorevole, in quanto a sbilanciarsi è l’analista Apple Ming-Chi Kuo. A suo dire, infatti, solo i nuovi iPhone 14 Pro avranno a disposizione tutto il potenziale dei nuovi processori “A16”. Al contrario, i modelli standard di questa serie attesa sul mercato a settembre 2022 resteranno con il chip A15 Bionic che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi coi vari iPhone 13.

Una decisione per certi versi storica in casa Apple, se confermata, in quanto produrrebbe una frammentazione non di poco conto nell’ambito delle schede tecniche dei vari iPhone 14 in uscita anche in Italia. Ricapitolando, a detta di Kuo toccheremo con mano un iPhone 14 Pro‌ da 6,1 pollici ed un iPhone 14 Pro‌ Max da 6,7 ​​pollici riceveranno il chip A16, mentre i vari iPhone 14‌ da 6,1 pollici ed iPhone 14 da 6,7 ​​pollici Max resteranno con lo stesso chip A15 della gamma ‌iPhone 13‌.

L’analista ha anche aggiunto che è probabile una decisione chiara in casa Apple. Tutti e quattro i modelli ‌iPhone 14‌ potrebbero avere 6 GB di memoria RAM, con i modelli ‌iPhone 14‌ standard con memoria LPDDR 4X e i modelli ‌iPhone 14 Pro‌ con memoria LPDDR 5.

