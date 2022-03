Qual è la situazione che si è venuta a creare a proposito dell’uscita di iOS 15.4. In tanti, ancora oggi, si chiedono quando esce l’aggiornamento, visto che Apple durante l’evento della scorsa settimana ha indicato un arco temporale molto chiaro all’interno del quale potremo toccare con mano il pacchetto software. Le ipotesi che abbiamo avanzato alle porte del fine settimana trovano nuovi riscontri oggi, al punto che possiamo analizzare più da vicino quanto trapelato per il pubblico in attesa di segnali concreti.

Cosa sappiamo sull’uscita di iOS 15.4 e quando esce l’aggiornamento di Apple

Inizialmente era solo un’ipotesi, ma adesso iniziamo ad avere maggiori certezze a proposito dell’uscita di iOS 15.4. Tutto lascia pensare che la distribuzione del pacchetto software possa avvenire solo venerdì 18 marzo. Non ad inizio settimana, dunque, al contrario di quanto avviene spesso e volentieri con Apple. Tutto è legato all’esordio sul mercato dei nuovi iPhone SE di terza generazione. Solo a quel punto, infatti, le mosse di marketing del colosso americano renderebbero consigliabile questo step.

Un modo per non distogliere l’attenzione del pubblico, già in possesso di un melafonino compatibile con il sistema operativo, rispetto all’arrivo di un nuovo prodotto sul mercato. Congetture, che ora trovano riscontro anche all’interno di diversi siti di settore che si occupano di tematiche simili. Il fatto stesso che questo, come altri siti autorevoli americani vicini al mondo Apple stiano cavalcando questa testi, la dice lunga sulle probabili strategie di Apple.

Inutile dire che vi terremo aggiornati in tempo reale sui prossimi sviluppi relativi all’uscita di iOS 15.4. Quando esce l’aggiornamento? La data del 18 marzo è ufficiosa, ma allo stato attuale altamente probabile. Restate sintonizzati sul nostro magazine per saperne di più, aspettando la prossima mossa da parte di Apple.

