La Serie A ha cominciato lo sprint finale ed il VAR finisce nuovamente sotto accusa. Sono turni cruciali per le ambizioni e le speranze di tutte le squadre ed ogni azione valutata dal VAR può decidere l’assegnazione dello Scudetto, la conquista del posto per una competizione europea, la permanenza in massima serie.

A questo punto della stagione ogni fischio ed ogni inquadratura vagliata dal VAR possono esser quelli decisivi. Ed inevitabilmente ogni decisione diventa oggetto di feroci polemiche; in campo, sugli spalti ed i social, nei bar e nei salotti tv.

L’ultimo episodio, ma solo in ordine di tempo, è accaduto a Torino. Un rigore molto evidente è stato negato a Belotti da Arbitro e VAR scatenando l’ira di tutte le tifoserie eccezion fatta per quella interista che nella circostanza ha goduto (leggi di più)

Non voglio entrare nel merito dell’episodio contestato. Ma colgo l’occasione per ribabire la necessità di una profonda modifica delle regole di gestione dello strumento tecnologico VAR che da qualche anno, con risultati alterni e controversi, supporta le decisioni arbitrali sul terreno di gioco.

Io credo che la prima indispensabile riforma sia rendere pubbliche tutte le conversazioni tra l’arbitro e la VAR Room. Totale trasparenza e controllo pubblico sulle comunicazioni tra chi opera sul terreno di gioco e chi davanti allo schermo. Il modello perfetto è quello del rugby Six Nations dove l’arbitro si consulta coram populo con il team video guardando le immagini sul maxi schermo dello stadio. Anche in Formula 1 ascoltiamo tutti i team radio e le comunicazioni tra i box e la direzione corsa.

Altro elemento indispensabile la possibilità per gli allenatori di chiamare, come nella NFL ad esempio, un challenge. Questo strumento costringerebbe il direttore di gara ad utilizzare la tecnologia per verificare una decisione controversa che l’allenatore ritenga di poter mutare con l’utilizzo del VAR.

Questi due nuovi metodi operativi non garantiscono ovviamente l’infallibilità dell’arbitro e del VAR. Le polemiche sulle decisioni prese in campo o tramite VAR Room continuerebbero comunque. Ma con tutta probabilità sarebbero molte di meno e molto meno fondate in un contesto di maggiore trasparenza e serenità a garanzia di tutti.

