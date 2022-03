Sarah Drew non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare ad interpretare la traumatologa April Kepner nel medical drama che l’ha consacrata a volto della tv generalista. La reunion con Jesse Williams in Grey’s Anatomy 17, come guest star per facilitare l’uscita di scena del personaggio di Jackson Avery, ha riacceso in lei il desiderio di rimettere il camice bianco.

Per Sarah Drew è stato come un “ritorno in famiglia“, nonché il coronamento di una trama che ha visto i personaggi di April e Jackson finalmente riavvicinarsi dopo un tortuoso matrimonio e un doloroso divorzio: la loro partenza per Boston con la figlia ha spinto molti fan a chiedere uno spin-off sui due personaggi, un’ipotesi che sia Drew sia Williams sarebbero disposti a valutare in futuro.

Sarah Drew ha rievocato quella reunion nell’episodio 17×14 in una recente intervista con Entertainment Tonight, durante la promozione del suo nuovo film su Lifetime, Stolen by Their Father. Ritrovare il cast e il set di Grey’s Anatomy è stato un piacere per l’attrice, che ha interpretato April Kepner per quasi un decennio e, come noto, è stata licenziata con motivazioni che non condivideva.

È stata una bellissima esperienza, è stato così caldo, accogliente. Sembrava un momento di chiusura della mia storia in un modo di cui onestamente non sapevo di aver bisogno. Grey’s Anatomy avrà sempre un posto nel mio cuore. Saranno sempre la mia famiglia, quindi non escludo mai di rifarlo.

Sarah Drew era tornata sul set della stagione 17 anche durante le riprese del finale di stagione, ma senza apparire in video. Non è da escludersi che, dopo l’addio di tanti volti più o meno storici, da Jesse Williams a Giacomo Gianniotti, fino al più recente Richard Flood, Grey’s Anatomy non vada a ripescare un personaggio come il suo per proseguire nelle prossime stagioni. La serie è già stata rinnovata per la diciannovesima edizione e ABC vorrebbe portarla avanti ancora per molto.

