I Rolling Stones a Milano nel 2022, per un unico concerto in programma allo Stadio San Siro. Si tratta dell’unica tappa della tournée mondiale in programma in Italia quest’anno.

La data è quella del 21 giugno 2022 e i biglietti saranno disponibili in prevendita nei prossimi giorni, in diversi scaglioni e modalità. La band guidata da Mick Jagger si appresta ad avviare una nuova tournée internazionale che la porterà nuovamente dal vivo sui palchi delle location più importanti e prestigiose del mondo.

Tra queste, lo Stadio Meazza di Milano che accoglierà la band per un’unica tappa-evento italiana attesa a giugno. Per i Rolling Stones sarà il primo concerto in Italia senza l’amato Charlie Watts, storico batterista del gruppo scomparso nel 2021.

Aveva 80 anni e si è spento in una clinica di Londra; la scomparsa è stata causata da problemi cardiaci pregressi.

Al suo posto, in tour con i Rolling Stones ci sarà il talentuoso Steve Jordan. “È un onore assoluto e un privilegio essere il sostituto di Charlie Watts”, aveva detto, al momento di accettare l’incarico nella band dei record che quest’anno tornerà dal vivo in Italia.

Biglietti in prevendita per i Rolling Stones a Milano nel 2022

Un unico concerto in Italia, atteso allo Stadio San Siro di Milano nel 2022. La data è quella del 21 giugno e i biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili in prevendita da mercoledì 16 marzo alle ore 12.00 in anteprima esclusiva per gli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli e per gli iscritti a My Live Nation.

A seguire, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto anche per i non iscritti. La vendita generale inizierà infatti alle ore 10.00 di venerdì 18 marzo. Sarà possibile acquistare i biglietti attraverso i tradizionali circuiti di prevendita, sia online che via call center e nei punti vendita fisici di TicketOne e TicketMaster.