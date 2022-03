Esiste un supporto tecnico se non si vedono i canali Rai, in particolar modo a seguito della data di martedì 8 marzo, in cui c’è stato lo spegnimento della codifica Mpeg 2 a favore di Mpeg 4? Dopo aver fornito tutti i consigli utili per superare i problemi di sintonizzazione dei canali nazionali, è giusto chiarire che esistono un paio di canali per ottenere informazioni utili e superare le difficoltà.

Va subito detto che i dettagli di contatto di seguito indicati fanno riferimento Rai Way: quest’ultima è la società che si occupa nello specifico delle infrastrutture di trasmissione televisive e radio di tutti i contenuti Rai. Proprio per questo motivo e a seguito degli importanti cambiamenti tecnici in corso, ha senso rivolgersi ai canali di contatto proprio di Rai Way per ottenere, in caso di problemi, delle risposte alle proprie domande.

Coloro ai quali non si vedono i canali Rai, nonostante risintonizzazioni e decoder e TV abilitati al nuovo formato Mpeg 4, potranno provare a chiedere supporto attraverso la chat presente sul sito Rai Way. A rispondere è un sistema computerizzato costantemente aggiornato, dunque pure in grado di fornire guide e consigli ad hoc per la specifica situazione.

Al posto della chat sul sito RaiWay, in maniera molto più pratica e forse anche immediata, si potrà chiedere supporto anche al contact center che risponde al numero +39 06 87165750. Il canale è di certo attivo dal lunedì al venerdì, nei classici orari da ufficio. Navigando nel menù proposto sarà possibile ottenere assistenza e infine parlare con un operatore.

Dopo aver specificato anche i canali assistenza di RaiWay, va comunque ricordato che se non si vedono i canali Rai in questo momento, anche con l’avvento del vero e proprio nuovo digitale terrestre DVB-T2 dal prossimo 2023 la situazione non cambierà affatto. Bisognerà dunque adeguarsi con la giusta tecnologia.

