Ci sono tante funzioni in arrivo per diversi device Samsung Galaxy, grazie alla distribuzione dell’aggiornamento One UI 4.1. Dopo aver fatto il punto della situazione per un modello specifico come il Samsung Galaxy S21, stando alle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione con un articolo specifico, ora bisogna fare un altro passo e comprendere a cosa andremo incontro sul fronte della fotocamera. A seconda del modello in nostro possesso, infatti, il discorso cambierà di volta in volta.

Cosa succede alle fotocamere dei Samsung Galaxy con il rilascio dell’aggiornamento One UI 4.1

Cosa dobbiamo aspettarci per le fotocamere dei Samsung Galaxy in seguito al rilascio del tanto atteso aggiornamento con One UI 4.1. Il punto della situazione è stato fatto in queste ore da SamMobile, che fondamentalmente analizza più da vicino sei valori aggiunti specifici assicurati agli appassionati di foto, attraverso l’upgrade in questione. In questo modo, sapremo a cosa si andrà incontro in base al dispositivo acquistato.

Esaminando meglio l’aggiornamento One UI 4.1, si parte dalla funzioni di ritratto notturno. In questo caso, il discorso riguarda modelli come i vari Samsung Galaxy S21, S20, Note 20 , Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip 3. Passando al riconoscimento animali domestici, qui la funzione dell’aggiornamento farà la differenza per i possessori di Samsung Galaxy S21, S21 FE, S20 FE, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip 3.

Ancora, le funzioni di modifica della posizione dell’illuminazione assicureranno un plus ai Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3. Per quanto riguarda il video ritratto con teleobiettivo, focus sui Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3. La visione del regista migliorata riguarderà i Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3. Infine, la Snapchat integration sarà un regalo per i Samsung Galaxy S21.

Continua a leggere su optimagazine.com