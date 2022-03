La faida continua, e a questo giro Pete Davidson scrive a Kanye West. Dove eravamo rimasti? Ye – questo il suo nuovo nome – non ha certo mandato giù il boccone amaro del divorzio da Kim Kardashian, divenuto ufficiale nelle scorse settimane. Soprattutto, al rapper e imprenditore non va giù che il nuovo compagno della ex moglie sia Pete Davidson di Saturday Night Live, per questo ha scelto di decapitarlo e seppellirlo nel video del singolo Eazy pubblicato insieme a The Game.

Nei giorni scorsi Kim Kardashian ha ufficializzato la sua relazione con Davidson pubblicando alcuni scatti sui social che li ritraevano insieme. Il divorzio e il nuovo amore della ex moglie sono i due colpi bassi incassati da Ye, ma nelle ultime battute del suo dissing ci sono parola anche per la figlia North, già oggetto di tensioni tra il rapper e l’ex moglie.

Kanye West ha pubblicato una serie di post – ora rimossi – in cui ancora una volta punta il dito sulla presenza di North su Tik Tok, scelta che Ye non giustifica: “Non permetterò che mia figlia venga strumentalizzata su Tik Tok e dalla Disney, ho parlato al telefono con Kim. Deve smettere di provocarmi”. Ancora, Kanye West protesta contro il fatto che alla figlia venga impedito di partecipare ai suoi Sunday Service, ed è già accaduto che North non potesse presenziare allo show di presentazione di Donda 2. “Siamo andati troppo oltre”, ha detto West a proposito.

Ora veniamo a Pete Davidson. Kanye West ha raccontato che il membro del Saturday Night Live lo avrebbe provocato in un chat privata vantandosi per essere a letto con Kim Kardashian. La circostanza è stata confermata da un autore del SNL, Dave Sirus, che sui social ha pubblicato gli screenshot in vediamo che Pete Davidson scrive a Kanye West di essere a letto con Kim Kardashian. Ye si limita a rispondere: “Sono felice che tu sia fuori dal rehab”. “Tutta questa storia sembra una trappola, voglio che io reagisca così”, ha scritto poi Ye sui social.