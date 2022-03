Vi è un’esclusiva importante per quanto riguarda la versione internazionale del OnePlus 10 Pro, smartphone Android di buon livello che sta finalmente per arrivare anche in Europa e in Italia. Stando ad una recente indiscrezione, il lancio del OnePlus 10 Pro avverrà in India alla fine di questo mese, probabilmente il 22 o il 24 marzo. Inizialmente l’ammiraglia dell’azienda di Pete Lau ha fatto il suo debutto in Cina all’inizio di quest’anno e, nel mentre restiamo in attesa che il colosso cinese riveli la data di lancio di OnePlus 10 Pro in India, sono state svelate nuove ed interessanti novità, tra cui le varianti di memoria RAM, i colori ne sono previsti due) e le opzioni di archiviazione del modello in arrivo.

Inoltre, potremmo ipotizzare che il resto delle specifiche tecniche rimarranno simili al modello cinese, compresa la ricarica cablata a 80W e il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il OnePlus 10 Pro sarà disponibile solamente nelle colorazioni Volcanic Black e Emerald Forest in India, proprio come il modello cinese (per quanto riguarda l’attesissima variante bianca, pare sia limitata esclusivamente nel mercato locale). Il device sarà disponibile in due configurazioni: da 8GB/128GB e da 12GB/256GB. Sembra che la società salterà il modello da 8 GB/256 GB per il mercato indiano. Al momento non sono conosciuti i prezzi per ogni variante di spazio di archiviazione.

Sappiamo che il OnePlus 10 Pro sfoggia un display 2K Fluid AMOLED LTPO 2.0 da 6.7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus, HDR10+ e MEMC. È probabile che il telefono avvii il sistema operativo Android 12 con la skin personalizzata OxygenOS 12 pronta all’uso in India. Mentre il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno alimenterà il device. Lo smartphone, inoltre, avrà un comparto fotografico dotato di tripla fotocamera sul posteriore, composta da un principale sensore da 48MP con flash LED, un ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 8MP. Lato anteriore, invece, ci sarà uno snapper da 32MP per selfie e chat video.

