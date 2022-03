Perché non funziona AnyDesk su rete Vodafone oggi 14 marzo ma in realtà anche nei giorni della scorsa settimana? Gli utenti che fanno affidamento sul software per la condivisione dei desktop a distanza ma che hanno anche l’operatore rosso come fornitore del servizio di navigazione lamentano delle difficoltà di non poco conto. Almeno da 4 o 5 giorni, in effetti, l’operatività dello strumento è messa in discussione, ed è giusto esaminare esattamente in che modo

La situazione attuale

Come riporta anche il portale Downdetector, almeno da venerdì scorso si registrano testimonianze di utenti a cui non funziona AnyDesk, ma solo nel caso si provveda all’accesso da rete fissa Vodafone. A molti utenti, la funzionalità del servizio può essere definita ad intermittenza con momenti della giornata in cui si riesce ad essere operativi ed altri no. Nella mattinata di questo lunedì 14 marzo, purtroppo, la situazione non è per nulla cambiata e si devono tenere in conto difficoltà dello stesso tipo.

Una soluzione è possibile?

Proprio oggi raccogliamo un riscontro ufficiale molto interessante in merito ai problemi attuali. Su Twitter, a seguito di nuove segnalazioni degli utenti e ad una richiesta di aiuto a Vodafone per le anomalie, è intervenuto l’account ufficiale di AnyDesk Software. Come visibile nel tweet in chiusura articolo, il team social dello strumento ha chiesto collaborazione all’operatore per delle difficoltà specifiche, di fatto confermate. Se pure al momento non funziona Anydesk per specifici utenti, il confronto futuro più che probabile potrebbero mettere la parola fine a tutte le difficoltà.

I motivi che hanno scatenato i malfunzionamenti potrebbero magari essere presto risolti. Vista l’entrata in gioco dei principali attori della vicenda, è probabile che pure nelle prossime ore le difficoltà rientrino tutte in via definitiva. Eventuali comunicazioni in merito saranno riportate ai nostri lettori.

Ciao @VodafoneIT , abbiamo studiato il problema negli ultimi giorni e abbiamo cercato di contattarti su diversi canali per aiutarti a risolvere il problema. Come possiamo contattarvi? Il nostro DM è aperto… — AnyDesk Software (@anydesk) March 14, 2022

