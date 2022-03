New Amsterdam cancellato. Arriva come un fulmine a ciel sereno e travolge i fan la notizia riguardo la cancellazione del medical drama con Ryan Eggold a poche settimane dal finale della quarta stagione, cosa ne sarà adesso di Max e i suoi? Il momento di chiederselo è arrivato visto che la quinta stagione sarà l’ultima e tutti i nodi dovranno arrivare al pettine. In molti sono convinti che Max lascerà tutto per sistemarsi con la sua bella dottoressa in Inghilterra e questo spiegherebbe la chiusura con la quinta stagione, dopo la sua ultima battaglia, ma sarà davvero così?

I documenti di New Amsterdam faranno il loro ultimo round la prossima stagione.

Proprio pochi minuti fa TVLine ha confermato che la quinta stagione del medical drama della NBC sarà l’ultima e sarà composta da soli 13 episodi, precisa Deadline, la stagione più breve della serie fino a questo momento. Purtroppo sembra che siano stati gli ascolti non molto buoni a mettere fine alla corsa di Max e i suoi perché tra gli 11 drama che la NBC ha mandato in onda in questa stagione televisiva, New Amsterdam si colloca all’ottavo posto nel pubblico e al nono nella demo.

New Amsterdam è stata già rinnovata per la prossima stagione e la stessa Lisa Katz, Presidente, Scripted Programming, NBCUniversal Television & Streaming, ha spiegato: “La storia di Max Goodwin e il suo impegno senza fine per i pazienti a New Amsterdam, è stata fonte di ispirazione. Siamo così grati a David Schulner, Peter Horton, al nostro cast e alla troupe per la loro incredibile dedizione, per il talento e la collaborazione”.

New Amsterdam è stata cancellata e questo significa solo che dobbiamo attendere i primi dettagli per capire come si muoverà la trama adesso e in che direzione si muoveranno le vite dei nostri protagonisti.