Il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2022 ci piace. Possiamo dirlo? Siamo sicuri di sì perché questo è pensiero comune del popolo dei social in queste ore. A svelare i nomi dei concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale5 al via tra pochi giorni, è stato proprio il Tv Sorrisi e Canzoni che nel numero in edicola questa settimana ha mostrato il primo scatto dei naufraghi con tanto di maglia ufficiale.

L’inizio alla rovescia può iniziare per quella che si annuncia un’edizione stellare in cui i volti, seppur noti, saranno ‘novellini’ dei reality e, quindi, con delle storie interessanti ancora da raccontare. Il primo su tutti è proprio quello di Blind. Chi ha seguito l’artista durante il suo percorso a X Factor sa bene che il suo non è un vissuto facile da raccontare e siamo sicuri che all’Isola dei Famosi 2022 tutto il suo doloroso passato verrà a galla proprio come accadrà con le storie ‘inedite di concorrenti come Nicolas Vaporidis, Roberta Morise o Roger Balduino.

Non mancheranno i soliti noti da reality, magari con una formazione inedita, come Antonio Zequila o Lory Del Santo. Ma quali sono i nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022?

Parteciperanno in coppia: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni; – Clemente Russo e Laura Maddaloni; Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi; Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo Rodriguez; Lory Del Santo e Marco Cucolo e Silvano Michetti e Nick Luciani (I Cugini di Campagna).

Parteciperanno in solitaria invece: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Roberta Morise e Roger Balduino.

L’Isola dei Famosi 2022 prenderà il via il 21 marzo su Canale5 prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2022.