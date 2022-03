Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono ufficialmente una coppia. Dopo i primi rumours sui social, e qualche foto che alludeva a una loro possibile relazione, la giovane attrice di Stranger Things è uscita allo scoperto con il suo fidanzato.

L’occasione si è concretizzata sul red carpet dei Bafta 2022, quando i due sono apparsi mano nella mano alla prestigiosa cerimonia degli Oscar inglesi, che si è svolta domenica sera a Londra. Ma chi è il fidanzato di Millie Bobby Brown?

Jake Bongiovi, nome abbreviato di Jacob Hurley, è il figlio diciannovenne del musicista Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Hurley. La giovane coppia si frequenta da diversi mesi, e le prime foto insieme erano spuntate nel luglio 2021. In quel periodo, i due avevano detto di essere solo amici. La relazione, però, sembrava essere confermata qualche mese più tardi, quando l’attrice di Enola Holmes ha pubblicato uno scatto di loro due sul London Eye.

Stando ai gossip, Millie e Jake avrebbero passato le vacanze di Natale insieme, e poi il 18esimo compleanno di lei, lo scorso febbraio. “Buon compleanno Barbie”, gli aveva scritto lui in una dedica su Instagram, in cui la star era vestita con una fluente parrucca bionda proprio come la famosa bambola.

Jake Bongiovi frequenta attualmente la Syracuse University di New York e sogna di diventare attore come la sua fidanzata. Millie Bobby Brown ha già una carriera avviata nonostante la sua giovane età; il merito è del successo di Stranger Things, serie tv Netflix (in arrivo quest’anno con la tanto attesa quarta stagione), dove interpreta dal 2016 il ruolo di Undici. Ciò le ha permesso di essere nominata due volte consecutive agli Emmy e tre volte ai SAG Awards.

Anche se per i suoi fan sarà sempre la Undici di Stranger Things, è ora di ammettere che Millie Bobby Brown è cresciuta.

