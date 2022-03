Davvero è il momento di cercare tra le migliori offerte Amazon per la Festa del Papà: la ricorrenza è prevista questo sabato 19 marzo e dunque si è quasi fuori tempo massimo per cercare di accaparrarsi la proposta hi-tech più interessante. Per quei padri particolarmente interessati alla tecnologia, in particolare al mondo smartphone, ecco un tris di soluzioni per brand di tutti i gusti, dunque per gli iPhone Apple e i device Xiaomi e Samsung.

Per quanto riguarda gli iPhone Apple di ultima generazione, tra le migliori offerte Amazon per la Festa del Papà c’è quella che riguarda l’iPhone 13 Pro nella capacità di memoria da 128 GB. Si tratta di un prodotto decisamente di fascia elevata ma che potrà fare al caso di più di qualche genitore particolarmente appassionato del brand di Cupertino. Il dispositivo è ora in offerta a 1099 euro (anziché a 1089 euro) nelle colorazioni bianca, nera e oro. Ordinando ora, il dispositivo arriverà già mercoledì 16 marzo.

Per quanto riguarda il sempre più seguito brand Xiaomi, è il caso di riportare la proposta relativa alla variante Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Rispetto all’iPhone precedente, siamo su una fascia intermedia, senza rinunciare tuttavia ad un buon hardware accompagnato ad un innovativo design. L’attuale promozione inclusa nelle migliori offerte Amazon per la Festa del Papà prevede una spesa di soli 318 euro, a fronte dei 365 standard. La soluzione in sconto si presenta in una colorazione davvero particolare ma molto gradevole, ossia verde menta. Sempre ordinando in giornata, la consegna del pacco avverrà in settimana, in tempo per la ricorrenza di sabato 19.

Per finire, una proposta Samsung molto economica tra le migliori offerte Amazon per la prossima festività. Il pratico e funzionale entry level Galaxy M12, nella formula da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, è venduto ora a 189 euro. La consegna del pacco è programmata per mercoledì 16 marzo, ordinando in queste ore.

