Il consiglio di Tiziano Ferro ad Alessandra Amoroso per San Siro in diretta sulle frequenze di RTL 102.5. L’artista di Latina è stato ospite della collega, e grande amica, che tra qualche mese debutterà allo stadio Meazza di Milano per un intero concerto del suo tour estivo.

Tiziano, che non è nuovo ai concerti negli stadi d’Italia, si è sintonizzato in diretta per lasciare alcuni consigli alla Amoroso in vista della sua prima volta su un grande palco. La data è già fissata: il 13 luglio 2022 si terrà l’appuntamento speciale di Alessandra Amoroso con i fan.

“La prima volta che ho fatto degli stadi pensavo di non essere capace, ma poi mi sono detto che avrei dovuto andare lì e fare quello che so fare. Le persone che avevano comprato il biglietto non stavano venendo a cercare qualcun altro, ma stavano venendo a cercare me”, le parole rassicuranti di Tiziano Ferro.

“Anche tu, lo sai già fare, lo farai solo su un palco più grande. Se sei arrivata lì sai benissimo come si fa: fai quello che facevi nei piccoli bar karaoke, che poi hai fatto ad Amici, che poi hai fatto al Forum. Non c’è nessuna persona tra le nuove leve che merita di più di te di calcare quel palco. Per me ha funzionato”, aggiunge il cantante, tranquillizzando Alessandra. La formula magica non esiste: deve semplicemente fare tutto ciò che già sa fare e che fino a questo momento ha mostrato su palchi più piccoli.

“Lo stadio non crea distanze, secondo me è un luogo comune. Lo stadio ha qualcosa di inspiegabile che crea più intimità di tanti posti piccoli. Ale, fai quello che sai fare, non devi inventarti nulla. Non cadere nell’errore che siccome è uno stadio chissà cosa devi fare, tu devi fare quello che hai sempre fatto”, conclude Tiziano che negli stadi si esibirà nel 2023 con una ricca tournée già annunciata a supporto del nuovo album di inediti.

Non manca spazio per i ricordi. Alessandra Amoros ha un disco in cui ha collaborato con Tiziano, interamente prodotto da lui. Si intitola Amore Puro.

“La prima cosa che dissi ad Alessandra fu questa: ovvero che lei non aveva bisogno di altro, che aveva tutto. Le chiesi di abbassare la tonalità della canzone, e le dissi che spaccava con le basse. È stato un onore per me, perché lei si è fidata e si è lasciata guidare, ciò che fa un buon artista”, ricorda Tiziano in diretta dall’America.