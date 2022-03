Il Club delle Babysitter chiude prima del previsto: nonostante le recensioni generalmente positive, la serie non è stata rinnovata da Netflix, cha ne ha annunciato la cancellazione. Dunque non ci sarà una terza stagione della serie dramedy per famiglie basata sui romanzi bestseller di Ann M. Martin, che pure sono numerosi e avrebbero potuto ispirare molti altri episodi.

Il Club delle Babysitter, pur sviluppando una fanbase affezionata, non è stato in grado di attirare un pubblico ampio, o comunque sufficiente a giustificarne il rinnovo.

La creatrice de Il Club delle Babysitter Rachel Shukert, che è stata anche showrunner per le due stagioni della serie, ha fatto sapere in una nota che non ci sarà un seguito.

Volevo far parte del mondo creato da Ann M. Martin da quando avevo 7 anni, e per due stagioni fantastiche ho avuto modo di esserlo. È stato un sogno che si è avverato. Anche se ho il cuore spezzato per il fatto che non tornerò a Stoneybrook per altre 20 stagioni, sono così orgogliosa dell’incredibile spettacolo creato dal nostro fantastico cast e dalla nostra troupe e dal modo in cui ha portato gioia e conforto a così tanti quando ne avevano più bisogno. Grazie a Walden Media e a Netflix per averci dato l’opportunità di presentare Kristy, Claudia, Stacey, Mary Anne, Dawn, Jessi e Mallory a una nuova generazione di fan che so che li ameranno tanto quanto noi negli anni a venire.

Il produttore esecutivo de Il Club delle Babysitter Frank Smith le ha fatto eco con un’altra nota che guarda già al futuro.

Siamo incredibilmente grati per la visione e il supporto di Netflix nel dare vita al mondo di The Babysitters Club. Sebbene siamo rattristati che la serie sia giunta al termine, non vediamo l’ora di cogliere opportunità future per condividere l’eredità dell’amato lavoro di Ann M. Martin con un nuovo pubblico.

Il Club delle Babysitter ha raccontato, sulla falsariga del libro, l’amicizia e le avventure di sette ragazze pre-adolescenti che per racimolare qualche soldo e rendersi indipendenti iniziano la loro attività di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut: il format è stato interpretato da Sophie Grace nei panni di Kristy, Momona Tamada nei panni di Claudia, Shay Rudolph nei panni di Stacey, Malia Baker nei panni di Mary Anne, Xochitl Gomez (sostituita da Kyndra Sanchez nella seconda stagione) nei panni di Dawn, Anais Lee nei panni di Jessi e Vivian Watson nei panni di Mallory, insieme ad Alicia Silverstone e Mark Feuerstein nel cast adulto. Netflix perde così uno dei pochi format per bambini e famiglie in grado di ottenere un’accoglienza positiva anche oltre il target di riferimento.

