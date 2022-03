I Misteri di Murdoch 9 sta per giungere al finale di stagione su Giallo, con gli ultimi appuntamenti in prima visione su Giallo lunedì 14 e 21 marzo.

I Misteri di Murdoch 9 è composta da 18 episodi: la programmazione di Giallo, partita lo scorso gennaio, giunge questa settimana al quindicesimo e il sedicesimo episodio, intitolati rispettivamente Il ricovero dei senzatetto e Per la miseria.

Due nuovi casi ne I Misteri di Murdoch 9 per il penultimo appuntamento con la serie, in onda dalle 21.10 del 14 marzo sul canale 38 del digitale terrestre: ecco le trame.

Per indagare su un omicidio Murdoch dovrà lavorare sotto copertura in un ricovero per senzatetto. Intanto Cartbree vuol assaggiare una novità gastronomica.

Senza volerlo, Murdoch e Brackenreid mettono le loro vite professionali a rischio quando iniziano a investigare su un caso di corruzione interno alla polizia.

I Misteri di Murdoch 9 si concluderà su Giallo il prossimo 21 marzo, sempre in prima serata, con gli ultimi due episodi. Nel finale di stagione, in particolare, il protagonista Murdoch deve affrontare il rischio di perdere sua moglie: la Dr. Julia Ogden, infatti, finisce coinvolta in una sparatoria e potrebbe rimetterci la vita. Ecco le trame degli episodi 17 e 18 con cui si concluderà la programmazione della nona stagione su Giallo, in attesa delle successive (finora 15).

Dopo che un uomo è stato colpito a colpi di arma da fuoco durante un’esibizione di burlesque al teatro Star Room, Murdoch, Odgen e Brackenreid sono sorpresi di scoprire un volto familiare tra il pubblico.

Dopo che Julia è stata colpita a colpi di arma da fuoco a casa sua, i disperati sforzi di William e dei suoi compagni di rispondere sono complicati quando poi scompare misteriosamente.

