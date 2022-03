Grazie a WhatsApp è possibile condividere con i propri contatti diversi file, effettuare chiamate, videochiamate ed anche inviare la propria posizione. Si tratta quest’ultima di una funzione utile per scoprire immediatamente dove si trova l’altra persona, ma come fare quando in realtà non si ha intenzione di far conoscere la propria posizione? Esiste un trucco WhatsApp che permette di inviare una finta posizione, utile soprattutto quando qualche conoscente ci chiede dove siamo, ma non vogliamo in realtà mostrargliela.

Dritte per inviare una posizione alternativa su WhatsApp

Dopo la questione privacy, analizzata pochi giorni fa, abbiamo dunque un altro approfondimento per voi. Per qualsiasi tipo di ragione può capitare di non voler inviare la nostra posizione ad un amico o un qualsiasi contatto che conosciamo, cosa fare in questi casi? Inviare la finta posizione può essere utile per mantenere un po’ di privacy in determinati contesti, insomma ci sono diverse motivazioni che possono spingere un utente a non voler condividere la reale posizione.

Per evitare qualsiasi tipo di problema, ecco che subentra questo semplicissimo trucco WhatsApp che garantisce l’invio di una finta posizione e vediamo più nel dettaglio come funziona. Bisogna in primis recarsi all’interno della chat in questione, cliccare sul logo della graffetta vicino allo spazio in cui in genere si scrivono i messaggi. Qui si aprirà un menù dove si troverà l’opzione “Posizione”. Quando si sceglie tale opzione, ecco che generalmente si apre in automatico una mappa in cui si viene localizzati.

Ciò che bisogna fare a questo punto è non inviare tale mappa, ma bensì cliccare sulla piccola lente di ingrandimento in alto e cercare un qualsiasi altro luogo della vostra città. Basterà selezionarlo e poi inviarlo. WhatsApp, in questo modo, invierà quella posizione invece di quella dove vi trovate effettivamente. Scegliamo quindi noi quale posizione inviare al nostro contatto e che non sarà quella reale, ma bensì fittizia. Ovviamente è opportuno scegliere un luogo che sia quanto meno vicino alla vostra città, selezionare nomi come Parigi, Londra e così via non sarebbe comunque credibile.