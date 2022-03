Mancano pochi giorni alla festa del papà e un bellissimo smartwatch ricco di funzionalità potrebbe essere il regalo perfetto. Siete indecisi su quale modello orientarvi? Quest’oggi, lunedì 14 marzo, potete acquistare il fantastico Amazfit T-Rex Pro su Amazon in super offerta e all’incredibile prezzo (scontato del 18%) di 139,90 euro (invece di 169,90 euro di listino). Il prodotto è venduto in tre colorazioni: Nero, Grigio e Blu. Ma non è finita qui. infatti, potrete applicare al dispositivo, venduto da terzi e spedito dall’e-commerce , un ulteriore coupon del valore di 10 euro al check-out. Per maggiori informazioni sul prodotto, vediamo insieme quali sono i dettagli tecnici.

L’Amazfit T-Rex Pro è lo smartwatch dal design più sportivo e se vogliamo “rugged” dell’intera gamma Amazfit, è molto resistente agli urti e può monitorare più di 100 attività sportive. L’orologio integra il GPS e resiste all’acqua fino a 10 atmosfere, questo significa che con un grado di 10ATM, l’orologio sportivo è resistente fino ad una profondità di 100 metri e può accompagnarvi durante il nuoto oppure mentre esplorate il misterioso mondo sottomarino. Il device è dotato di un display AMOLED HD a colori da 1,3 pollici sempre attivo. La lunetta esterna in metallo esalta le ricche trame del corpo dell’orologio leggero da appena 60 gr. e presenta un cinturino in silicone delicato sulla pelle (presenta design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo). Il wearable offre oltre 100 modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati importanti come la frequenza cardiaca durante l’allenamento, la distanza percorsa, la velocità di movimento e le calorie bruciate in tempo reale per la maggior parte delle modalità sportive, così da supportarvi e migliorare la vostra prestazione atletica.

La durata della batteria dell’Amazfit T-Rex Pro garantisce un’autonomia fino a 18 giorni con un utilizzo normale o fino a 9 giorni con un utilizzo intenso. Lo smartwatch, oggi in super offerta su Amazon, vi avvisa di eventuali messaggi di testo o chiamate in arrivo, allarmi ed eventi programmati (può anche controllare facilmente la riproduzione musicale dal vostro telefono cellulare tramite Bluetooth, così che possiate godervi le playlist preferite anche in movimento).

