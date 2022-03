Il OnePlus Nord CE 2 Lite potrebbe presto essere realtà ed offrire agli utenti un’alternativa di fascia media ancora più economica. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il dispositivo dovrebbe montare uno schermo da 6.58 pollici con risoluzione FullHD+ ed essere spinto dal processore Snapdragon 695 5G (fino a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD).

Il comparto fotografico posteriore si comporrà di un sensore principale Omnivision da 64MP, uno macro da 2MP e probabilmente un sensore di profondità da 2MP (difficilmente un device di questo genere si spinge oltre, quindi non c’è di che stupirsi in tal senso). La fotocamera frontale sarà costituito da un sensore singolo da 16MP. Il OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe anche includere le connettività 5G dualSIM, il jack per le cuffie da 3.5mm (che fa sempre piacere avere) e la porta USB-C (speriamo sia presente anche il resto dei principali supporti). Il telefono dovrebbe essere basato su OxygenOS 12 con Android 12 (da questo punto di vista non avrete di che pentirvi: otterrete da subito l’ultima versione dell’OS mobile di Google insieme alla più recente versione dell’interfaccia proprietaria tipica dell’OEM cinese).

La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (nulla da dire nemmeno sotto questo punto di vista, come ogni medio gamma che si rispetti e degno di tal nome). Come potete vedere, dovrebbe trattarsi di un dispositivo comunque efficiente, contraddistinto però da un prezzo molto aggressivo (intorno ai 250 euro). Adesso si tratta di capire quando esattamente il telefono verrà presentato, oltre al cartellino che l’OEM vorrà applicargli. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com