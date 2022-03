Con la seconda puntata di Noi, in onda domenica 13 marzo, prosegue la saga familiare della famiglia Peirò, tra passato e presente. La fiction di Rai1 è l’adattamento italiano della celebre serie statunitense This Is Us.

Come l’originale, anche Noi racconta la storia di una grande famiglia attraverso i decenni. In questo caso, seguiamo quella dei membri dei Peirò: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Tutto ha inizio nel 1984, a Torino. È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie e deve affrontare un parto molto difficile.

Andiamo alle anticipazioni della seconda puntata di Noi. Si parte con l’episodio 1×03 dal titolo Il fiume, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell’uomo allegro e sensibile c’è anche molto dolore.

A seguire l’episodio 1×04 intitolato Campioni del mondo:

Nel passato, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei mondiali ’82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro. Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola.

Nel cast di Noi: Lino Guanciale interpreta Pietro Peirò; Aurora Ruffino è Rebecca Peirò; Dario Aita è Claudio Peirò; Claudia Marsicano è Caterina “Cate” Peirò; Livio Kone è Daniele Peirò; Angela Ciaburri è Betta; Leonardo Lidi è Teo; Flavio Furno è Michele; Timothy Martin è Domenico “Mimmo”.

L’appuntamento con la seconda puntata di Noi è per stasera alle 21:25 su Rai1.

