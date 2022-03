Come promesso, l’aggiornamento che blocca le limitazioni sui Samsung Galaxy S22 per quanto riguarda le prestazioni di gioco ha cominciato ad essere distribuito anche in Europa. Dopo il primo rilascio del firmware decisivo in Corea nei giorni scorsi, il pacchetto è stato reso disponibile per un mercato così determinante come quello del vecchio continente.

Il caso

Si è fatto un gran parlare, negli ultimi tempi, dell’app Game Booster di Samsung. Si tratta di un servizio di ottimizzazione del gioco (GOS) che viene eseguito in background mentre giochi ma che, si è scoperto, fino ad ora ha impedito ai giochi di utilizzare tutta la potenza della CPU e della GPU. La limitazione nasce dall’intento di limitare il consumo di batteria e il surriscaldamento del telefono. Il fatto è che proprio sulle ultime ammiraglie appena lanciate, la funzione ha sortito gli effetti peggiori, di fatto peggiorando sensibilmente l’esperienza d’uso degli utenti. L’aggiornamento ora pronto al suo download ha messo fine a questo tipo di situazione, per la gioia dei nuovi possessori degli ultimi top di gamma.

Cosa cambia con l’aggiornamento

Grazie all’aggiornamento ora in distribuzione, le prestazioni di gioco saranno ancora “ottimizzate”, ma l’utente potrà decidere in autonomia se disattivare o meno questa opzione. Accedendo proprio a Game Booster, scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo mentre un gioco è in esecuzione, si potrà scegliere l’opzione preferita. Si potrà migliorare l’esperienza di gioco attraverso le soluzioni presenti nel menù, ma anche gestire le eventuali notifiche durante le sessioni.

L’aggiornamento ora di scena fa anche del bene alla fotocamera. L’app dedicata risulta più scattante e veloce, duynque varrà la pena anche per questo motivo procedere all’attualizzazione. L’update in questione è stato rilasciato per tutte le varianti di top di gamma, sia quelle con chip Snapdragon che Exynos. La versione firmware è siglata come la S90xxXXu1AVC6: il relativo download e poi l’installazione potranno essere eseguiti, come sempre dalle impostazioni del telefono.

