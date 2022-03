Mancano poche ore al match del Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Le due compagini, che scenderanno in campo alle ore 15.00, si affronteranno in un match fondamentale per le ambizioni di entrambe. Da un lato gli uomini guidati da Tudor cercheranno la vittoria per avvicinarsi sempre di più alla zona Conference League o Europa League, mentre dall’altro gli azzurri di mister Spalletti giocheranno per conquistare tre punti fondamentali per la corsa Scudetto e per consolidare un posto che vale la qualificazione in Champions League. Insomma, si prospetta una gara tutta da vivere, ricca di combattimento e che regalerà sicuramente tante emozioni. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming della partita.

Il Verona attualmente occupa la nona posizione in classifica a quota 41 punti ed è vicinissima alla zona europea. Nelle ultime cinque giornate di campionato è reduce da una sconfitta (Juventus), due vittorie (Udinese e Venezia) e due pareggi (Roma e Fiorentina). D’altro canto, il Napoli occupa la terza posizione a quota 57 punti ed è in piena zona Champions. Nelle ultime cinque gare proviene da due vittorie (Venezia e Lazio), due pareggi (Inter e Cagliari) ed una sconfitta contro il Milan. La partita in programma oggi 13 marzo alle ore 15.00 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva TV su DAZN, ma il match Verona-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app di DAZN, scaricabile o utilizzabile da tablet e smartphone (oppure basterà accedere al sito ufficiale tramite PC e notebook).

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Verona-Napoli, l’emittente Sky ha dato gli ultimissimi aggiornamenti sulle scelte dei mister Tudor e Spalletti:

VERONA (3-4-2-1) con: Montipò; Ceccherini, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1) con: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Osimhen.

