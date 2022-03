Al via la miniserie Orgoglio e Pregiudizio su TV2000. Da domenica 13 marzo torna in onda una delle storie più amate di tutti i tempi, tratta dal romanzo capolavoro del 1813 di Jane Austen.

Di famiglia povera, la giovane Elizabeth Bennet vive circondata dall’affetto del padre e delle quattro sorelle. Ma è costretta a subire le preoccupazione della madre, ossessionata dall’idea di far sposare le figlie a dei giovani e ricchi gentiluomini. Ad un ballo locale Elizabeth conosce il facoltoso Fitzwilliam Darcy, ma è odio a prima vista…

Prodotta da Sue Birtwistle e diretta da Simon Langton, la miniserie è andata in onda nel 1995. Molto fedele al testo originale, permise a molti spettatori di scoprire Jane Austen non solo come una “scrittrice accademica” e stimolò un nuovo interesse verso i suoi romanzi. Dopo la sua messa in onda sulla BBC, la miniserie divenne un vero e proprio cult in Gran Bretagna e nei paesi anglosassoni. Inoltre, svolse un ruolo importante nella carriera di Colin Firth, che divenne un attore riconosciuto a livello internazionale.

Il cast della miniserie Orgoglio e Pregiudizio è così composto: Jennifer Ehle è Elizabeth Bennet; Colin Firth è Fitzwilliam Darcy; Susannah Harker è Jane Bennet; Crispin Bonham-Carter è Charles Bingley; Benjamin Whitrow è il Signor Bennet; Alison Steadman è la Signora Bennet; Anna Chancellor è Caroline Bingley; Barbara Leigh-Hunt è Lady Catherine de Bourgh; David Bamber è il Signor Collins; Julia Sawalha è Lydia Bennet; Adrian Lukis è George Wickham; Polly Maberly è Kitty Bennet; Lucy Briers è Mary Bennet; ed Emilia Fox nella parte di Georgiana Darcy.

Per il suo ruolo di Elizabeth Bennet, nel 1996 Jennifer Ehle vinse il Premio BAFTA TV nella categoria “Migliore attrice” e nello stesso anno, la miniserie si aggiudicò un Emmy per i costumi.

L’appuntamento con Orgoglio e Pregiudizio su TV2000 è per stasera ore 21:10, con i primi due episodi.