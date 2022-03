A molti ancora non si vedono i canali Rai dopo la fatidica data di martedì 8 marzo in cui è avvenuto il passaggio dalla codifica Mped2 a Mpeg 4 per tutti i canali nazionali. Nel caso di problemi, abbiamo suggerito di effettuare la risintonizzazione automatica (ma poi anche manuale) delle reti sul proprio televisore o decoder. Ma nonostante tutto, è anche accaduto che le proprie emittenti preferite abbiano continuato a non funzionare. Restano un paio di strade da intraprendere ma anche la valutazione di un’alternativa nuova di zecca.

2 consigli

Per quanto riguarda i consigli tecnici nel caso non si vedono i canali Rai pure dopo la sintonizzazione, ecco che potrebbe essere utile come prima cosa effettuare un aggiornamento del firmware del proprio televisore attraverso le sue impostazioni. L’operazione prenderà qualche minuto ma se seguita da ulteriore sintonizzazione potrebbe sortire il suo effetto.

Per quanto riguarda invece il secondo consiglio, anche se decisamente più estremo, potrebbe essere risolutivo il ripristino alle condizioni di fabbrica del televisore in proprio possesso. In questo caso tuttavia, si dovrà mettere in conto di dover poi personalizzare nuovamente il proprio apparecchio, nel caso di smart TV con le app e funzioni preferite.

Un’alternativa

Per chi non vuole effettuare nessuna delle operazioni precedenti, una valida alternativa al fatto che non si vedono i canali Rai è rappresentata dalla nuova funzione dell’Amazon Fire Stick (praticabile dai tantissimi italiani che ne posseggono una). Come raccontato in settimana, il dispositivo ha introdotto la tab “In diretta” nella sua Home dalla quale si può accedere a tutte le live dell’App RaiPlay. In un’esperienza molto simile a quella del digitale terrestre, sarà possibile passare da un’emittente all’altra della Rai, senza alcuna eccezione. Il servizio sarà naturalmente fruito in streaming, dunque la propria connessione di rete dovrà essere di buona qualità per non subire interruzioni.

Continua a leggere su optimagazine.com