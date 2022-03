Amici verso il Serale, una puntata speciale andrà in onda su Canale 5 oggi, domenica 13 marzo: cosa vedremo? Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ormai è tutto pronto per l’ultima fase del programma, che andrà in onda in prima serata il sabato sulla rete ammiraglia Mediaset.

Terminato C’è Posta Per Te, Maria De Filippi continua ad occupare il sabato sera di Canale 5 con un altro dei suoi show, molto apprezzato dal pubblico: il serale di Amici.

Il primo appuntamento con il serale è in programma per sabato 19 marzo, il prossimo. Già selezionati ed annunciati i concorrenti che prenderanno parte all’ultima fase della gara, tra cantanti e ballerini. Saranno 18 coloro che disputeranno l’ultima fase del talent show che ormai da più di 20 anni tiene gli adolescenti dinanzi alla TV.

Mancano adesso le squadre, ovvero la suddivisione dei protagonisti in due team da 9 concorrenti ciascuno, bilanciati il più possibile tra cantanti e ballerini.

Ciò che sappiamo è che saranno guidate dai rispettivi docenti di riferimento, proprio come lo scorso anno. Spoilerata la giuria, che si compone di tre personaggi noti ed apprezzati, ad Amici non resta che comunicare la formazione delle squadre del serale. Amici verso il Serale – in onda oggi pomeriggio su Canale 5 – ci consentirà di scoprire gli ultimi dettagli mancanti.

Si formano tre squadre oggi nello speciale, per rendere nota la divisione dei ragazzi con i loro Prof di riferimento, che li accompagneranno fino alla finalissima in programma a metà maggio, in una data ancora da comunicare. In quel momento conosceremo il nome del vincitore del programma, edizione 2022.