Quanto costano i nuovi iPhone SE su Amazon presentati solo martedì scorso 8 marzo? Il preordine dei melafonini compatti di terza generazione è partito proprio in queste ore e va dunque chiarito il prezzo delle varie soluzioni sul noto store, ma anche i tempi di consegna assicurati in questo momento.

L’iPhone SE su Amazon è presente in tutti i modelli e le varianti di colore. Per quanto riguarda l’esemplare di partenza da 64 GB, le nuance disponibili sono quella RED Product, bianco galassia e nero mezzanotte. Il prezzo del dispositivo non poteva che essere quello di listino, ossia 529 euro ma l’e-commerce garantisce, per questa e altre soluzioni maggiori, il cosiddetto prezzo minimo garantito. Di qui alle spedizione del pacco che avverrà dal 18 marzo in poi, eventuali variazioni del valore commerciale (pure minime) saranno applicate a favore dell’acquirente.

L’iPhone SE su Amazon è proposto anche nelle due varianti con maggiore memoria, dunque nella formula da 128 GB e 256 GB. Il costo è rispettivamente di 579 e 699 euro. Anche in questi ultimi due casi, si parla di prezzo minimo garantito al momento della spedizione dei pacchi, sempre il prossimo 18 marzo. Le colorazioni disponibili restano quella RED Product, bianco galassia e nero mezzanotte.

L’iPhone Se 2022 di terza generazione può contare su un display Retina HD da 4,7 pollici, una fotocamera singola con grandangolo da 12MP, Smart HDR 4 e ottimizzazioni software di tutto rispetto con stili fotografici, modalità ritratto e video 4K fino a 60 fps. Per la fotocamera FaceTime HD c’è a disposizione un sensore da 7MP con registrazione video a 1080p. Sotto la scocca c’è un chip A15 Bionic e naturalmente viene garantita la tecnologia 5G per le connessioni. Il dispositivo presenta un design con larghe cornici e tasto Home con Touch ID per il riconoscimento e risulta resistente all’acqua con certificazione IP67.

