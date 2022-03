Per Più Forti del Destino è già arrivato il momento di parlare di finale di stagione. Chi ha seguito le anticipazioni relative alla fiction di Canale5 sa bene che Laura Chiatti e i suoi rimarranno nel prime time solo per un totale di quattro serate e quindi quelle previste per il 16 e 18 marzo, salvo cambiamenti, saranno proprio le ultime due.

Il finale della fiction è dietro l’angolo e con esso anche tutta la violenza che i protagonisti più loschi possono riservare alle loro vittime, le donne protagoniste, saranno davvero capaci di essere più forti del loro destino? Le anticipazioni delle ultime puntate del 16 e 18 marzo rivelano che niente andrà come previsto e che tra porte del carcere che si aprono e rivelazioni importanti, nessuna è davvero al sicuro.

Guglielmo ha la prova che Arianna è ancora in vita e così si mette sulle sue tracce proprio mente lei confessa a Lucchesi delle violenze subite e della sua voglia di scappare con Camilla. Proprio nel tentativo di portare via sua figlia, però, la donna è finita nelle grinfie del marito che adesso vorrà solo vendicarsi di lei.

Intanto la spiaggia è diventata il luogo segreto degli incontri tra Costanza e Libero; l’anarchico sogna solo di fuggire con lei ma quest’ultima vuole prima dimostrare la sua innocenza ma è un piano destinato a fallire. Libero viene etichettato come colpevole e assicurato alla giustizia nonostante il sostegno di Lucchesi convinto che si sia tratto di un incidente. A quel punto Costanza decide di raccontare tutto alla stampa, lo farà davvero?

Rosalia è in procinto di scoprire la verità su suo marito ed è pronta a tutto pur di opporsi ai piani di Donna Elvira che continua a tenerla in pugno. Proprio durante una sontuosa festa in casa della donna, però, Rosalia fa un inatteso annuncio ai suoi ospiti. Tutto questo provocherà sia una reazione di Donna Elvira ai danni di Giuseppe, che sentimenti di rivalsa in Ferdinando che sfociano in una inevitabile dramma. Come andrà a finire Più Forti del Destino la prossima settimana?