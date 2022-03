Perché ancora non si vede Telelombardia dopo la sintonizzazione del televisore o del decoder, magari dopo l’intervento di un’antennista come suggerito in un nostro primo approfondimento? Ci sono ancora delle difficoltà per chi ama guardare le trasmissioni dell’emittente locale. Quest’ultima ha pubblicato un comunicato ufficiale sul sito e canali social per spiegare quanto sta ancora accadendo e rassicurare tutti i telespettatori.

Lo staff di Telelombardia sta raccogliendo tutte le segnalazioni di utenti non in grado di ricevere i canali. La maggior parte delle anomalie sono state superate ma restano alcune difficoltà. Poi, sempre l’emittente ha spiegato quali sono stati i passaggi che hanno portato al sostanziale cambiamento dello scorso 8 marzo (ossia il passaggio dalla codifica Mpeg 2 a Mpeg 4). Ebbene, proprio Telelombarida ha avuto la possibilità dal MiSE di scegliere tra due frequenze poco usate, ovvero la n.22 e la n.34. Il gruppo Mediapason (appunto Telelombardia, ma anche Antenna 3 e Top Calcio) ha scelto la 34, il cui segnale viene distribuito da RAI Way. La scelta è nata dal fatto che il segnale sia molto chiaro e forte ma è anche vero che alcuni impianti TV condominiali non sono stati mai tarati per riceverlo prima d’ora. Da qui l’impossibilità di fruire delle trasmissioni specifiche.

Come superare tutti i problemi, se non si vede Telelombardia? L’emittente torna a suggerire di risintonizzare TV e decoder, ma cercando manualmente la frequenza 34. Ancora, dovrebbe essere risolutivo l’intervento di un buon antennista. Proprio nei condomini bisognerà rivolgersi ad all’amministratore per l’intervento tecnico rapido e anche poco costoso. Al contrario, non sarà per nulla necessario cambiare l’antenna o intervenire sul centralino.

Per concludere, sono stati forniti specifici dettagli per alcune zone geografiche. Se nelle regioni limitrofe alla Lombardia e ancora a Bergano e a Brescia non si vede Telelombardia è perché persistono degli errori di interferenza con i segnali provenienti da aree limitrofe. Questa situazione sarà pure risolta con la regolazione degli impianti di trasmissione da parte degli operatori nel più breve tempo possibile.

