Con i migliori riff di Steve Harris non celebriamo soltanto le straordinarie doti bassistiche del genio e fondatore degli Iron Maiden: nelle sue cavalcate frenetiche c’è tutta la colonna vertebrale di una band che ancora oggi scrive uno dei capitoli più importanti del metal. Ogni singolo elemento della squadra è un muro portante, e non a caso la band britannica ha fatto scuola sin dagli inizi con brani che rasentano l’epica, la letteratura, la storia e la religione proponendo una narrazione che dovrebbe essere inserita nei libri di mitologia.

Phantom Of The Opera (1980)

Si apre con un dialogo singhiozzante tra basso e chitarre per poi elevarsi a un frastuono metal in cui Steve Harris è il nocchiere esagitato. La sua linea di basso, in questa suite, tocca vette altissime soprattutto nel secondo special: Harris corre da solo e le chitarre lo raggiungono dopo, pronte all’esplosione.

Wrathchild (1981)

Nella celebre intro di Wrathchild Steve Harris e il compianto batterista Clive Burr dettano legge. Si muovo minacciosi, con Harris che nella sua linea di basso offre un ring di suoni e percussioni con alternando ottave basse e alte, senza mai essere scontato.

Innocent Exile (1981)

Innocent Exile passa spesso in sordina, ma se solo ci soffermassimo a contemplare il riff vertiginoso ripreso dalle chitarre dopo l’intro ci accorgeremmo di essere di fronte a uno dei momenti più heavy della storia del metal.

The Number Of The Beast (1982)

La performance di Steve Harris in The Number Of The Beast non ha certo bisogno di presentazioni. Il maestro scalpita dal riff iniziale, poi ci regala una scala irresistibile nello special. Il risultato è una corsa frenetica che si impone come impalcatura per l’intera durata del brano.

To Tame A Land (1983)

Tra i miglior riff di Steve Harris non può mancare To Tame A Land, che tra l’altro è uno dei suoi brani preferiti degli Iron Maiden.